Prosegue il percorso della Regione Lombardia verso un turismo sempre più qualificato, competitivo e in grado di valorizzare le sue eccellenze autentiche. La Giunta regionale della Lombardia ha infatti approvato, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, la delibera che dà attuazione alla misura a sostegno delle Strutture Ricettive Storiche e di Qualità, con una dotazione finanziaria di oltre 5 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Complementare (Poc) 2014-2020. Il provvedimento è stato pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

“Questo provvedimento rappresenta un passo concreto nella direzione che da tempo abbiamo intrapreso: sostenere l’eccellenza dell’accoglienza lombarda, premiando chi investe nella qualità, nel legame con la tradizione e nell’identità territoriale” ha sottolineato l’assessore. “Gli alberghi storici non sono solo strutture ricettive, ma veri e propri luoghi di memoria e cultura, capaci di offrire ai visitatori un’esperienza autentica e immersiva nei nostri territori”.

TIPOLOGIE DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale, a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, sarà concesso per l’acquisto e l’installazione di arredi e complementi funzionali all’attività delle strutture. Il limite massimo di contributo è pari a 40mila euro, a fronte di un investimento minimo di 20.000 euro. I progetti dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 30 settembre 2026.

BENEFICIARI

Potranno accedere al bando le strutture che abbiano già ottenuto nel 2024 il riconoscimento come Struttura Ricettiva Storica e di Qualità, o che maturino i requisiti entro il 2025, come previsto dalla legge regionale 27/2015. Sono strutture ricettive storiche e di qualità quelle realtà che, da almeno cinquant’anni, hanno saputo mantenere vivo il loro nome e il loro servizio con continuità, garantendo anche la regolare dichiarazione dei flussi turistici negli ultimi tre anni. o che maturino i requisiti entro il 2025, come previsto dalla legge regionale 27/2015.

MODALITÀ E TEMPISTICHE

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 15 del 1 ottobre 2025 e fino alle ore 15 del 18 dicembre 2025 all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it.

“Con questa misura aiutiamo le piccole e medie imprese che custodiscono il patrimonio storico dell’ospitalità lombarda a restare competitive, a rinnovarsi nel rispetto della tradizione e a rispondere alle aspettative del turista contemporaneo” evidenzia ancora l’assessore. “La Lombardia vuole essere sempre più attrattiva non solo per l’offerta dei grandi eventi, ma anche per la qualità diffusa, l’accoglienza d’eccellenza e la cura nei dettagli. L’obiettivo non è solo crescere nei numeri, ma nella qualità della presenza turistica”.

“È una iniziativa che guarda lontano perché investire nelle strutture storiche significa puntare sulla valorizzazione dell’identità lombarda, sul recupero del nostro patrimonio e su un modello turistico sostenibile, autentico e capace di generare valore nei territori, anche in quelli meno battuti dal turismo di massa” ha concluso l’assessore. “Vogliamo una Lombardia che sia scelta non solo per ciò che offre, ma per come lo offre: con eleganza, accoglienza e un forte radicamento culturale”.

© Riproduzione riservata