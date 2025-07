La temperatura più clemente della sera ha attirato tanti cremonesi nel cipre di Cremona per il primo dei “Giovedì d’estate” promossi dalle Botteghe del Centro e Confcommercio, dopo l’anteprima della scorsa settimana con Stradeejay.

Ad attirare ragazzi e famiglie, le tante esibizioni sportive e anche la possibilità di cimentarsi in prima persona. Tra gli eventi più attesi, il torneo di street basket 3XCR8 Gold League fra le squadre finaliste dei tornei Memorial Miky Barcella e Memorial Roby Telli; mentre in Piazza Stradivari si è potuto assistere alle esibizioni della Asd Artistica Gymnica Cremona con la partecipazione di atleti di valore nazionale, di Padel, Pickleball, Scherma Storica e Pole dance.

Altre attività in Via Solferino con Compagnia del Tango e Lindy Hop; balli caraibici in Largo Boccaccino e animazione della palestra FitActive Cremona nello slargo di Corso Mazzini. Per gli appassionati di ghiochi da tavolo, tante occasioni di provare le proprie strategie ai giardini di Piazza Roma.

Novità di quest’anno l’iniziativa Non solo selfie, grandi fotografi per grandi ritratti proposta dai giovani del Collettivo 50 millimetri. L’atelier fotografico è stato propost in collaborazione con Agropolis in Corso Campi, assieme alla pista ciclistica per bambini e alla presenza della nuova Ambulanza Veterinaria.

