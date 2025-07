Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di venerdì in un capannone di demolizione auto lungo la strada provinciale per Ostiano, in territorio comunale di Gadesco Pieve Delmona, al confine con Persico Dosimo. Un’attività che si trova a poca distanza da un distributore di carburante, circostanza che avrebbe potuto determinare esiti gravi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco da Cremona ha consentito di circoscrivere l’incendio in meno di un’ora, secondo alcune testimonianze. Non note al momento le cause dello sprigionarsi delle fiamme.

