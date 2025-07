AGGIORNAMENTO – Non ce l’ha fatta Angelo Salemi, il 39enne di Crespiatica coinvolto questa mattina poco dopo le 7 in un terribile incidente sulla strada statale 235, all’altezza di Bagnolo Cremasco. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione operati dal personale sanitario, l’uomo è deceduto in ospedale, dove era stato trasferito già in condizioni critiche.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Il 39enne, in sella al suo scooter, arrivava da Crespiatica quando, a causa di una serie di buche presenti sulla strada, improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e impattando contro il guardrail. Nell’impatto, lo scooterista è stato sbalzato dalla sella.

La carreggiata interessata dall’incidente è stata chiusa per un paio d’ore per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del mezzo. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Crema e di Pandino che hanno raccolto i rilievi; mentre le operazioni di ripristino e pulizia della corsia e della messa in sicurezza sono toccate agli emissari della Provincia di Cremona, dal momento che le carenti condizioni stradali sono risultate fatali per le sorti dell’uomo.

Sara Pizzorni e Riccardo Lionetto

