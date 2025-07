La cremonese Francesca Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti hanno annunciato con un post pubblicato sui loro account Instagram la nascita di Lea, la loro secondogenita. La coppia ha già un altro bambino Edoardo, nato nel 2022.

Tra i tanti commenti sotto la foto, anche quelli di Chiara Ferragni, zia per la seconda volta: “Sono così orgogliosa di essere zia per la seconda volta” ha scritto in inglese in un post dedicato. A lei ha fatto eco l’altra sorella, Valentina: “Quarta volta zia”.

Francesca Ferragni aveva annunciato di essere incinta per la seconda volta a gennaio con un post Instagram in cui mostrava contenta la sua pancia. Riccardo Nicoletti, grande tifoso grigiorosso, a Cremona guida l’Associazione Italiana Influencer con Confcommercio.

