Da Cremona fino a Capo Nord.

Marco Bettinelli, del Vespa Club Cremona, è partito a bordo della sua Vespa del 1983 il 26 giugno, per un viaggio lungo 7000 chilometri tra andata e ritorno; con lui l’amico Leonardo del Vespa Club Milano. Ogni giorno un itinerario e una sorpresa, tra distese, paesaggi, tramonti e albe da film.

“Siamo partiti”, racconta Marco, “io con una Vespa PX 125 del 1983 e Leonardo con una Vespa PX 200 del 2000. Abbiamo attraversato tutta la Svizzera e giunti nella città di Lorrach in Germania, abbiamo caricato le Vespe sul treno che ci ha portati ad Amburgo”.

Da lì fino a Kiel in Vespa per imbarcarsi su una nave fino alla capitale norvegese. “Da Oslo siamo partiti in direzione del confine con la Svezia per poi attraversarla da sud a nord fino al confine con la Finlandia.

Quindi siamo arrivati a Capo Nord facendo circa 600 km. Dopo le foto di rito sotto il globo d’acciaio siamo ripartiti per scendere alle isole Lofoten”.

E’ da qui che Marco ci ha inviato il suo resoconto nel pomeriggio di domenica. “Ora ci imbarchiamo per tornare sulla terraferma a Bodo. Trasferimento di un migliaio di km (ammirando i fiordi) per raggiungere l’ATLANTIC ROAD, 8 km di strada panoramica mozzafiato. Obiettivo finale, raggiungere Lillehammer il 9 di luglio per partecipare al rally della federazione motociclistica internazionale. Poi si riparte per tornare a casa”.

