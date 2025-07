Denunciati due uomini di 24 e 37 anni, con precedenti di polizia a carico, responsabili di furto aggravato di energia elettrica, commesso manomettendo i contatori delle loro abitazioni. I due uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Soresina al termine di un’operazione straordinaria di controllo scattata lunedì mattina.

Il servizio, iniziato alle 7, ha visto impegnati numerosi militari coordinati dalla Compagnia dei Carabinieri di Cremona. Durante le verifiche presso le abitazioni dei due, i militari hanno scoperto che erano stati forzati i sigilli dei contatori dell’energia elettrica per alimentare gratuitamente i propri immobili. Per loro è scattata la denuncia per furto aggravato.

Il controllo eseguito rientra in un più ampio piano di accertamenti su immobili presso i quali sono state recentemente presentate al Comune dichiarazioni di ospitalità. L’iniziativa mira a garantire il rispetto delle normative su sicurezza, igiene e regolarità delle utenze. L’operazione dei Carabinieri non si è fermata qui. Le pattuglie hanno battuto anche la stazione ferroviaria, le zone limitrofe e tutte le zone sottoposte a particolare tutela del centro abitato, ritenute più sensibili per fenomeni di degrado o microcriminalità.

Presidio rafforzato anche nel cuore del paese in occasione del mercato settimanale, dove sono stati effettuati controlli su persone, mezzi e attività commerciali. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione e la tutela della legalità in tutte le aree del comune.

