Grande spavento per un ciclista di 66 anni, investito in via Ghisleri questo pomeriggio attorno alle 19. Lo scontro con un’auto è avvenuto all’altezza di Cerati Automazioni e l’uomo è stato sbalzato a terra. Subito i passanti si sono attivati nel prestare i primi soccorsi rassicurando il ferito nell’attesa dell’arrivo dei sanitari.

L’uomo è sempre rimasto vigile, sollecitato anche dai presenti; una ragazza si è perfino sdraiata al suo fianco, in modo da calmarlo ed evitare che si muovesse.

Quindi sono arrivate automedica e ambulanza che ha trasportato il 66enne all’ospedale dove gli sono state riscontrate ferite in codice giallo.

