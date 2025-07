Ha rimediato un trauma al polso una donna di 39 anni che questa mattina poco dopo le 10 percorreva via Giordano su un monopattino elettrico. Giunta all’altezza del civico 133, è stata colpita dalla portiera aperta in modo maldestro da un automobilista che aveva accostato per andare in farmacia. La donna è caduta e probabilmente ha appoggiato male la mano. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale e l’ambulanza della Croce Rossa che ha condotto la donna al pronto soccorso in codice giallo.

Dunque un episodio che vede il conducente del monopattino come parte lesa anzichè causa di sinistri stradali, come spesso accade, tanto che il Governo ha adottato misure più severe per regolarne l’utilizzo. Di fine giugno l’emanazione del decreto del MIT che definisce l’aspetto e le caratteristiche che dovranno avere le targhe (contrassegni) da apporre a questi veicoli, primo passo per renderli identificabili in caso di incidenti o infrazioni e prevenzione di furti e utilizzi impropri.

E nel frattempo, per limitarne l’uso, il Comune di Cremona ha già revocato il contratto con la società di noleggio dei monopattini.

© Riproduzione riservata