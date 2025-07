“Tanti auguri di buon compleanno, ti voglio bene. L’ amicizia è una sola anima che abita in due corpi,un cuore che batte in due anime”. A scrivere queste parole sui social, sul suo account Instagram, è stato Roberto Mancini. E si rivolge a Gianluca Vialli che oggi, 9 luglio, avrebbe compiuto 61 anni.

Era il 5 gennaio 2023 quando, all’età di 58 anni, Vialli moriva a Londra, al Royal Marsden Hospital, dove era ricoverato da qualche settimana in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute, causato da un tumore al pancreas.

L’abbraccio in lacrime all’amico fraterno ed ex compagno di squadra Roberto Mancini nell’estate 2021 dopo la conquista dell’Europeo rimarrà per sempre un’immagine scolpita nella mente di ogni sportivo e non solo. L’ultimo grande successo, nei panni di capo delegazione della Nazionale Italiana allenata dal Mancio.

