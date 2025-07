Conclusa la FASE 1, il Comune avverte che a decorrere da oggi pomeriggio 10/07/2025 fino al 25/07/2025 verrà avviata la FASE 2 dei lavori di ripristino della pavimentazione in Eridano all’altezza di via Costone di Sotto, dopo la voragine che si era aperta lunedì scorso sotto il piano stradale.

Nei prossimi giorni le squadre dei tecnici incaricati lavoreranno per risolvere definitivamente il problema che ha generato l’importante dilavamento sotto il manto stradale, ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire quindi il normale transito del traffico veicolare.

Per poter avviare i lavori di ripristino si rende necessario modificare la circolazione lungo la via Eridano come segue: la circolazione su via Eridano con direzione Piacenza sarà deviata sulla carreggiata opposta per consentire di operare sul cantiere.

La deviazione consentirà l’esecuzione dei lavori senza interrompere la circolazione sulla via Eridano, determinando tuttavia possibili code e disagi nelle ore di maggiore afflusso.

I lavori sono in carico a Padania Acque spa. La situazione, rilevata dai tecnici di AEM S.p.a. aveva richiesto l’attivazione anche della Polizia Locale per una prima messa in sicurezza dell’Area. A fronte delle verifiche effettuate nelle ore successive si sono pianificati gli interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto stradale.

