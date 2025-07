Al via da parte di AIPo (l’agenzia interregionale per il fiume Po) ai lavori a Crotta d’Adda, che entro la fine di luglio porteranno all’inaugurazione della passerella ciclopedonale sul ponte che collega il comune cremonese con quello di Maccastorna, in provincia di Lodi.

Il progetto si inserisce nell’ambito degli interventi per la realizzazione della ciclovia Vento, nel lotto tra San Rocco al Porto e Stagno Lombardo, e vedrà alcune modifiche alla viabilità sulla Sp196.

Il ponte interprovinciale esistente, infatti, resterà chiuso al traffico fino al completamento dei lavori, in accordo con le Province di Lodi e di Cremona, e vedrà il posizionamento della nuova passerella in metallo, che sarà agganciata al ponte stesso dopo il completamento delle opere di adeguamento strutturale alle pile e fondazioni in alveo.

Il costo complessivo dell’opera di ammodernamento e rifunzionalizzazione della struttura è di 4 milioni di euro.

“Un altro tassello fondamentale per lo sviluppo e la continuità della ciclovia che unirà Venezia a Torino passando, per gran parte del suo percorso sugli argini maestri di Po di competenza dell’Agenzia. Piena soddisfazione per la qualità delle opere ed il rispetto dei tempi” ha commentato il direttore di AIPo Gianluca Zanichelli.

