Mancano ancora 170 giorni al Natale, ma il comune di Cremona è già al lavoro per le festività all’ombra del Torrazzo. La città sarà illuminata con installazioni luminose e altri progetti speciali.

L’assessore al commercio Luca Zanacchi ha annunciato che il progetto per le luminarie del Natale 2025 è stato candidato a un bando della Camera di Commercio e il 25 giugno è arrivata la conferma che il finanziamento è stato approvato. Questo garantirà una prima copertura del budget per le luminarie.

“La candidatura del progetto luminarie per il Natale 2025 ad un bando della Camera di Commercio – spiega Zanacchi – è andata a buon fine. Riceveremo il finanziamento e quindi avremo un primo contributo per garantire l’illuminazione festiva. Stiamo lavorando per completare il progetto delle luminarie partendo da quello che è stato fatto l’anno scorso con l’ottica di migliorarlo maggiormente”.

L’assessore aggiunge: “Stiamo anche attendendo ulteriori sviluppi da altri bandi, per poter incrementare le possibilità di investimento sul Natale e non solo”.

Lo scorso anno le luminarie a Cremona erano state accese a novembre ed era stato proposto un calendario di iniziative sino all’Epifania, con animazioni per bambini e famiglie, presepi e concerti.

L’obiettivo, che resterà focale anche per il 2025/’26, è di supportare e rilanciare il centro storico, le attività e i negozi di vicinato, con eventi in grado di attrarre pubblico e visitatori in città, a cominciare dai weekend della Festa del Torrone e proseguendo con Mercatini natalizi e altre strenne nelle piazze del centro cittadino.

Silvia Galli

