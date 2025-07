I calciatori convocati da mister Davide Nicola per questa prima fase della preparazione estiva della Cremonese, che prenderà il via domani, lunedì 14 luglio, con il raduno presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, sono 30.

Il raduno

I grigiorossi si ritroveranno lunedì 14 luglio al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” e, come da tradizione, la mattinata sarà dedicata ai test atletici e alle visite mediche.

Il primo allenamento

Nel pomeriggio, alle ore 18, la Cremo scenderà in campo per la prima seduta di allenamento stagionale agli ordini di mister Davide Nicola (campo 4, non aperto al pubblico).

Il ritiro

La Cremo proseguirà gli allenamenti in città fino a sabato 26 luglio, data in cui è prevista la partenza per il ritiro estivo di Livigno, dove il gruppo continuerà la preparazione in altura perfezionando la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali.

Convocati

Portieri: Fulignati, Malovec, Saro (aggregato in seguito), Tommasi.

Difensori: Barbieri, Bianchetti, Ceccherini, Folino, Moretti, Pavesi, Quagliata, Ravanelli, Sernicola.

Centrocampisti: Azzi, Castagnetti, Collocolo, Lordkipanidze, Pickel, Valoti, Vandeputte.

Attaccanti: Afena-Gyan, Bonazzoli, De Luca, Gabbiani, Johnsen, Nasti, Okereke, Stuckler, Tsadjout, Zanimacchia.

© Riproduzione riservata