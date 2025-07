E’ stata la coppia composta da Mattia Visconti e Luca Viscusi della Bocciofila Caccialanza di Milano a trionfare nella dodicesima edizione della Notturna di Cremona, andata in scena alla Canottieri Bissolati.

La gara di bocce che ha raccolto l’eredità della mitica “Fanino-Alquati”, durata cinquant’anni, è sicuramente uno degli appuntamenti sportivi più attesi e affascinanti dell’estate cremonese. Si è cominciato a giocare la sera di sabato per poi finire domenica all’alba.

E’ proprio questa particolarità che rende unica la gara. I due vincitori hanno battuto in finale la coppia formata da Luca Ricci e Mirko Savoretti con il punteggio di 12-6.

La Notturna di Cremona ha visto al via 94 coppie, divise in 12 gironi, provenienti da tutta Italia e di età che spazia dai 18 ai 70 anni e oltre. Grande il successo di pubblico e perfetta come sempre l’organizzazione della Bissolati. La manifestazione è stata diretta magistralmente dal direttore di gara Cristian Giovannini.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata