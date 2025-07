Un presunto litigio, la scorsa notte attorno all’una, in piazza Marconi a Cremona, è finito con il ferimento di un ventenne con una lama. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice verde, senza gravi conseguenze. Diversi i residenti che hanno assitito alla scena, richiamati alle finestre dagli schiamazzi e allertando poi il numero dell’emergenza.

L’episodio non è nuovo per chi abita in centro città. Come afferma la presidente del comitato di Quartiere Centro Maria Rita La Fata, “ogni notte sentiamo le sirene negli orari notturni più vari. A volte ci sono conseguenze, a volte le forze dell’ordine arrivano per calmare gli animi di persone ubriache. In generale non stiamo migliorando. Sto ancora aspettando che mi riceva l’assessore Canale, per avere un po’ il polso della situazione sulle risorse su cui possiamo contare e su quelle che dovrebbero arrivare”.

Alcune notti fa un altro episodio di disturbo della quiete pubblica e di danneggiamenti nella zona di via Mercatello, quando un gruppo di persone probabilmente alticce avevano scagliato una bicicletta contro i tavolini di un bar e rovesciato una fioriera. Accortisi che dai palazzi della via si erano affacciati diversi residenti, si sono rapidamente allontanati dopo avere risistemato fioriera e bicicletta e sarebbero poi stati intercettati in corso Mazzini dove, nel frattempo, sopraggiungeva la Volante della Polizia allertata da un residente.

© Riproduzione riservata