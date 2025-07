Anche Cremona ha avuto il suo torneo di Wimbledon. Un evento insolito ma perfettamente riuscito che si è tenuto a Ca’ De Alemanni a Malagnino domenica 13 luglio, in concomitanza con la finale Sinner-Alcaraz nel campo centrale del tempio del tennis inglese.

Un appuntamento (dal nome emblematico “CRimbledon”) creato e fortemente voluto da Simone Giovanetti -organizzatore CRimbledon- e Beatrice Santini titolare soc.agr. Ca’ de Alemanni. A partecipare 12 coppie, quindi 24 giocatori, provenienti da tutto il nord Italia (Varese, Milano, Monza, Lodi, Reggio Emilia, Piacenza, Torino e ovviamente anche da Cremona e Brescia).

I giocatori si sono sfidati in un torneo di doppio, dove però in realtà a causa del maltempo (alle 14 è piovuto) si è arrivati ai quarti di finale. E il proseguo molto probabilmente verrà giocato sabato 19 luglio. In quella data gli atleti partecipanti si fermeranno a mangiare a cena in agriturismo.

Domenica però non è mancato – alle 17- il maxischermo per vedere appunto la finale di Sinner contro Alcaraz. “Il torneo è andato comunque molto bene, sono stati tutti molto contenti, io sono stato molto soddisfatto” dice Simone.

Durante il torneo (ovviamente!) dress code previsto in bianco: a tutti è stato omaggiata una maglietta con il logo “CRimbledon” bianco. Tutti hanno giocato quindi in bianco e si è giocato con le racchette di legno.

“È stato un torneo e un evento molto carino, l’atmosfera che volevamo far respirare era quella della settimana di Wimbledon a Londra e nei tornei di Londra in preparazione a Wimbledon” conclude Simone. Officina Brignani di Ostiano è stato lo sponsor del torneo.

Fband

© Riproduzione riservata