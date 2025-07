Si avvicina a Cremona l’edizione 2025 del Luppolo in Rock, promosso dall’omonima associazione culturale con il patrocinio e il sostegno del Comune, che il 18-19-20 luglio prenderà il via al Parco Colonie Padane.

Attesissimo dagli appassionati del genere musicale, anche quest’anno porterà in scena artisti internazionali quali Pretty Maids, Primal Fear, Running Wild, Cradle of Filth, Candlemass. È prevista una duplice modalità di accesso per il pubblico: a pagamento nell’area concerti e invece gratuita nell’area strand con bancarelle, food-truck e bevande, fra cui spicca una birra speciale.

La rassegna richiama sempre un pubblico da oltre i confini locali, italiano ed estero, come dimostrano i dati dell’osservatorio sul turismo; per chi arriva a Cremona, gli organizzatori insieme all’associazione culturale CrArT, propongono visite guidate nella Cremona Metal.

Sono un’ottantina i volontari impegnati nella manifestazione, che oltretutto ha un risvolto inclusivo e solidale: partecipano anche i giovani del progetto ThisAbility e poi è indetta una raccolta fondi per l’oasi felina della città.

Le vendite online sono già aperte sul circuito LiveTicket, sia per data singola sia abbonamento sui tre giorni, mentre il programma completo dei live è disponibile sul sito web del Luppolo in Rock.

Il servizio di Federica Priori

