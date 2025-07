I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato a piede libero il titolare di un locale pubblico del centro di Cremona, ritenuto responsabile di avere somministrato alcol a minori di 16 anni. Tre giovanissimi, tutti tra i 14 e i 15 anni, sono stati sorpresi nella serata di domenca 13 luglio mentre consumavano birra nel dehor del locale.

ìI militari sono intervenuti poco dopo le ore 19 in un esercizio di somministrazione nel cuore della città. Giunti sul posto, hanno trovato i tre ragazzi seduti nel dehor del locale intenti a bere una bottiglia di birra. Sono stati identificati ed è stato accertato che avevano acquistato la bevanda alcolica nel locale.

Gli accertamenti da parte dei Carabinieri proseguono per verificare l’eventuale recidiva durante altri controlli effettuati in passato nello stesso esercizio pubblico. L’episodio si inserisce in un più ampio quadro di controlli intensificati dall’Arma dei Carabinieri per contrastare il fenomeno del consumo precoce di alcolici e garantire il rispetto delle normative a tutela dei minori e che proseguiranno con controlli mirati.

