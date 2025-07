Tra i tanti cantieri che costellano la città di Cremona in questa estate, se ne è aggiunto un altro in pieno centro: da ieri 14 luglio a causa di lavori urgenti alla rete elettrica, è in parte chiuso l’acceso in piazza Marconi, nel tratto tra via Monteverdi e via Tibaldi. In via TIbadi è stata disposta l’inversione del senso di marcia (quindi si va da via Ettore Sacchi a piazza Marconi, per accedere al parcheggio sotterraneo); inversione del senso di marcia anche nel tratto di piazza Marconi all’altezza di via Cerasa: chi arriva da corso Vittorio Emanuele o da via Monteverdi può costeggiare i portici e uscire su via Belcavezzo.

Resta chiusa l’uscita da piazza S. Angelo a Via Bell’Aspa.

Si dovrebbe tornare alla normalità il 18 luglio.

