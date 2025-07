Prorogato di altri 12 mesi lo stato di emergenza legato agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024 hanno interessato la città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova. A deliberarlo è stato il consiglio dei Ministri su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

“Il provvedimento si rende necessario per l’attuazione delle misure finalizzate al superamento della situazione emergenziale” ha detto il ministro.

Per l’avvio dei primi interventi urgenti ricordo che sono state già stanziate somme pari a 8 milioni e 950 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” ha concluso Musumeci.

