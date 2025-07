Continua davanti al Tar il braccio di ferro tra RFI e Comune davanti al Tar su chi sia il responsabile della contaminazione del sottosuolo nel lotto ancora non edificato di Via Vecchia Dogana, l’unico non costruito del complesso residenziale compreso tra la ferrovia e Parco RIta Levi Montalcini. Dei giorni scorsi la decisione della Giunta comunale di costiturisi in giudizio nell’atto di citazione promosso davanti ai giudici amministrativi da Reti ferroviarie Italiane, per l’annullamento degli atti con cui il Comune ha disposto la rimozione dei rifiuti (tra cui amianto), passo necessario per consentire al nuovo proprietario (Immobiliare Cremona Nord srl) di procedere con l’intervento edilizio.

Gli interramenti risalirebbero a quando l’area era di proprietà di Ferrovie dello Stato.

Non costituzione in giudizio, invece, da parte della Provincia di Cremona che aveva a suo tempo disposto le verifiche ambientali.

Nonostante la battaglia giudiziaria, risulta che la stessa Rfi abbia comunque attivato una prima fase di interventi per verificare lo stato di fatto dell’area. gb

