Ha cercato di uscire dal supermercato, con 1300 euro di merce nel carrello, senza pagare. E’ così finito nei guai un uomo di 45 anni, romeno, colto in flagrante.

Era il primo pomeriggio di lunedì quando l’uomo, dopo essersi aggirato al supermercato di un centro commerciale cittadino, riempiendo il proprio carrello, ha tentato di uscire da una cassa chiusa. E’ stato però notato da un addetto alla sicurezza che, insospettito dalla sua condotta furtiva, lo stava monitorando.

Non appena si è reso conto di essere stato notato, ha abbandonato il carrello dandosi alla fuga, inseguito dal vigilante, che lo ha però perso di vista. L’uomo si è quindi nascorso tra i pilastri della tangenziale. Nel mentre è intervenuta la Squadra Volante della Questura di Cremona, che è riuscita a individuarlo e ad arrestarlo.

Il carrello che l’uomo ha tentato di rubare era pieno di merce di ogni tipo, a cui aveva rimosso i dispositivi anti-taccheggio: da generi alimentari a bottiglie di superalcolici, da prodotti per la cura del corpo a capi di abbigliamento. L’accusa, nei suoi confronti, è di tentato furto aggravato.

Gravato da numerosi precedenti per reati della medesima specie, a seguito del processo per direttissima, per il 45enne è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

