Maxi spiegamento di forze nel primo pomeriggio di mercoledì a Castelleone, dove i Carabinieri sono stati impegnati in una vera e propria caccia all’uomo, con diverse pattuglie e l’ausilio di un elicottero e di un cane.

Sulla vicenda per il momento vige il massimo riserbo e non ci sono ancora informazioni ufficiali, in quanto l’operazione è in corso. Sembra che i militari fossero sulle tracce degli occupanti di una vettura che, dopo aver provocato un incidente, si sarebbero dati alla fuga.

Anche per questo è intervenuto anche un’ambulanza del 118, che ha soccorso un 26enne, portato in pronto soccorso in codice verde.

Secondo alcuni testimoni, sembra che la suddetta vettura si aggirasse in maniera sospetta nei pressi del santuario nelle ore prima l’incidente, e che poi abbia tentato di allontanarsi tempestivamente. lb

