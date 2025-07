E’ stata chiusa lunedi 14 luglio la selezione pubblica per il ruolo di DIiettore generale in Aem Spa: sono arrivate 50 domande, per un incarico che richiede parecchie mansioni, tra cui la gestione dell’azienda, i rapporti con l’organo amministrativo, le deleghe datoriali.

Il nuovo direttore dovrà dimostrare competenze nella gestione amministrativa e contabile, nel settore degli appalti, nella gestione finanziaria, in ambito ambientale e nei rapporti con altri enti pubblici. La retribuzione annua lorda prevista è pari a 105.000 euro.

Tra i requisiti di ammissione figuravano un diploma di laurea magistrale (senza specificazione del settore) e una documentata esperienza di almeno cinque anni in posizione dirigenziale o apicale, maturata in società pubbliche o private.

Giovedì prossimo durante il cda sarà individuata la commissione esaminatrice che sarà composta da tre membri esterni – scelti tra esperti in gestione dei servizi e/o risorse umane e strumentali – con la presenza anche di un dirigente del Comune di Cremona; una volta insediata inizieranno i colloqui con i candidati, che dovranno accertare le caratteristiche richieste dal bando.

La commissione formulerà una rosa di tre candidati, sarà poi il Consiglio di amministrazione a individuare la figura più idonea. Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata