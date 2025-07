È entrata nel vivo la collaborazione tra Saba, Confcommercio Provincia di Cremona e le Botteghe del Centro, con il progetto pensato per facilitare la sosta in centro città e invogliare cittadini e turisti a vivere appieno le attività commerciali e i locali di Cremona. Da qualche giorno è infatti possibile ritirare i pass per lo sconto del parcheggio presso le attività commerciali aderenti all’iniziativa, che riguarda nella fattispecie il multipiano di piazza Marconi, gestito, appunto, da Saba.

Grazie a tre speciali formule – Lunch Pass, Dinner Pass e Shopping Time – cittadini e turisti potranno parcheggiare a tariffe agevolate e vivere il centro in totale serenità.

Il Lunch Pass (dedicato alle attività di ristorazione) è un ticket utilizzabile dalle 12 alle 15 tutti i giorni e consente di fruire di 3 ore di sosta al prezzo di 4 euro.

Il Dinner Pass (dedicato alle attività di ristorazione) è un ticket utilizzabile dalle 19 alle 2 tutti i giorni e consente di fruire di 7 ore di sosta al prezzo di 4 euro.

Lo Shopping Time (dedicato agli esercizi commerciali) è un ticket utilizzabile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 tutti i giorni e consente di fruire, rispettivamente, di 3 o 5 ore di sosta al prezzo di 4 euro.

I pass si possono ritirare gratuitamente presso i negozi e i locali aderenti all’iniziativa, facilmente riconoscibili grazie alle locandine esposte e alle informazioni pubblicate sui loro canali social. L’elenco aggiornato degli aderenti è, inoltre disponibile sul sito confcommerciocremona.it e sui canali social dell’associazione del terziario.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa iniziativa che nasce da una collaborazione virtuosa tra Confcommercio, le Botteghe del Centro e Saba” dichiara Marco Stanga, vice presidente di Confcommercio Provincia di Cremona e rappresentante delle Botteghe del Centro. “Si tratta di un progetto concreto pensato per agevolare sia i commercianti che i cittadini, migliorando l’accessibilità al centro storico e incentivando la fruizione dei servizi e delle attività locali. Strumenti come il Lunch Pass, il Dinner Pass e lo Shopping Time rappresentano un’opportunità importante per fidelizzare la clientela e valorizzare l’offerta commerciale cittadina. Ringrazio SABA per la disponibilità e l’attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio”.

