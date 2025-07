Violenta aggressione all’alba di giovedì in via Oscasale, proprio in prossimità di piazza Sant’Omobono. Vittima un uomo di 42 anni, straniero, trasportato in ospedale in codice giallo.

Erano circa le 5 della mattina quando il 42enne è stato avvicinato da due uomini, che lo hanno aggredito, apparentemente senza un motivo. Secondo la testimonianza della vittima erano probabilmente sotto l’effetto di bevande alcoliche.

L’uomo è stato colpito a mani nude, con calci e pugni. Poi i due aggressori, anch’essi stranieri, si sono dati alla fuga, e la vittima ha chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 lo hanno visitato e portato poi in pronto soccorso. Sulla vicenda indagano invece gli uomini della Squadra Volante della Questura di Cremona. lb

