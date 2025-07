Alessandro Portesani (Novità a Cremona) non molla la presa sulla vicenda dell’appalto Saap e con una nuova nota reagisce alle dichiarazioni di ieri dei capigruppo di maggioranza.

“E’ nota la storia di colui che ruppe lo specchio perché la sua immagine riflessa non gli piaceva. E’ la stessa reazione che hanno avuto i capigruppo del centro sinistra, incolpando l’opposizione del grandissimo pasticcio combinato sulla vicenda dell’appalto Saap (servizi per l’autonomia personale a favore degli studenti disabili delle scuole cremonesi). La minoranza non ha deciso nulla, ha solo evidenziato, ancora prima dei giudici del Tar, le anomalie di tutta la vicenda chiedendo alla Giunta di risolverle prima dell’intervento dei magistrati. Gli operatori, i ragazzi e i loro genitori non scesero in piazza contro l’opposizione, ma contro Virgilio e la sua Giunta; forse a palazzo comunale questo l’hanno scordato, ma basta andare a rivedere le immagini di quella giornata per ristabilire la verità”.

“Credo che neppure il più bravo scrittore del teatro dell’assurdo potesse concepire una reazione come quella avuta da Pd, Fare Nuova la Città; Cremona Attiva; Cremona sei tu e Sinistra per Cremona”, prosegue Portesani.

“Chi ha alimentato i disagi, le preoccupazioni e le tensioni?”, si chiede Portesani. “Chi ha preso la decisione di mettere in atto una gara aperta, quando c’erano mille altre soluzioni per garantire la continuità del servizio. Chi ha deciso di non agire in autotutela come previsto dal codice degli appalti per salvare la situazione. Chi ha gigioneggiato nel prorogare il servizio dopo l’intervento delle toghe civili, rischiando di far saltare il servizio. Chi ha resistito in giudizio davanti al tribunale (con spese per i contribuenti cremonesi).

Chi ha lasciato passare mesi e mesi prima di prendere una decisione che andava compiuta prima e che era quella che la minoranza chiedeva, a gran voce, fin dall’inizio. Chi ha replicato con la solita prosopopea e arroganza a chi faceva notare l’insensatezza della vicenda. Chi ha fatto in modo che ora molti operatori si trovino nell’incertezza lavorativa per la scelta compiuta a monte fatta dal sindaco. E su questo la minoranza non ha alcuna responsabilità”.

“Questi ‘chi’ hanno un nome e un cognome ben preciso”, aggiunge Portesani, “la giunta guidata da Andrea Virgilio e tutto il centrosinistra che non è mai intervenuto per rabberciare gli errori compiuti dall’assessore Marina Di Giovanna e dal direttore generale del suo assessorato”. L’ex candidato sindaco chiude dicendo che la “verità deve essere sempre evidenziata. Nessuna strumentalizzazione della vicenda da parte nostra: l’opposizione fa l’opposizione. La maggioranza, piuttosto, abbandoni le difese d’ufficio e chieda al Sindaco e alla Giunta di amministrare davvero la città di Cremona”.

© Riproduzione riservata