Il Comune di Cremona è tra i promotori e capofila del progetto Navigando fra Storia, Fiume e Sapori – un percorso esperienziale in un territorio autentico della Lombardia, selezionato da Regione Lombardia nell’ambito del bando Lombardia Style.

Il progetto coinvolge cinque territori – Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova e Pavia – uniti in un palinsesto di eventi pensati per valorizzare il patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico della regione. A fare da filo conduttore è l’acqua, elemento simbolico e vitale che collega città e paesaggi lungo fiumi e laghi, in un racconto autentico della Lombardia dove tradizione, sostenibilità e innovazione si incontrano.

L’evento promosso dal Comune di Cremona è “Bici e Barca Po Experience” e si svolgerà durante le domeniche di settembre. L’iniziativa offre un’avventura a ritmo lento tra navigazione fluviale e cicloturismo: i partecipanti potranno esplorare il fiume Po a bordo della motonave Mattei, per poi proseguire in bicicletta lungo gli argini e i sentieri della pianura padana, tra scorci naturalistici e degustazioni dei prodotti tipici cremonesi. Un’esperienza pensata per famiglie, cicloturisti, appassionati di natura e buona cucina, che coniuga scoperta, sport e sostenibilità.

Ogni tappa del progetto è pensata per offrire un’esperienza coinvolgente, immersiva e multisensoriale, che intreccia la narrazione dei territori con attività outdoor, degustazioni, navigazioni fluviali e incontri culturali.

A supporto della promozione del calendario di eventi, sarà attivata una campagna social coordinata e capillare, che vedrà come testimonial e voce narrante Guido Damini, storico cremonese con un forte seguito digitale. Attraverso la sua capacità di comunicare con un linguaggio diretto e contemporaneo, Damini racconterà le tappe del progetto, valorizzandone i contenuti storici, culturali ed enogastronomici, e creando un ponte efficace tra il territorio e un pubblico ampio, curioso e attento alla qualità.

Il programma nel suo complesso propone altri quattro eventi esperienziali: a Mantova, un itinerario poetico e gastronomico sulle tracce di Virgilio; a Pavia, una giornata a contatto con la tradizione remiera e la biodiversità del Ticino; a Lodi, la tredicesima edizione del Festival “Le Forme del Gusto”, con crociere sull’Adda, visite guidate e mercati del gusto; a Bergamo, il “Bergamo Wine Experience” all’interno del Festival Agricultura e Diritto al Cibo, con cantine locali, showcooking sostenibili e numerosi momenti dedicati alla valorizzazione dei prodotti tipici.

Il progetto ha ottenuto un contributo complessivo di 55mila Euro da Regione Lombardia, a sostegno delle attività di valorizzazione e promozione dei territori secondo i principi e i valori di Lombardia Style: qualità della vita, autenticità, sostenibilità e identità locale.

“Questo progetto – dichiara Luca Burgazzi, Assessore al Turismo del Comune di Cremona – è un’occasione importante per raccontare Cremona da una prospettiva nuova, quella del fiume, elemento identitario e spesso poco vissuto. Bici e Barca Po Experience ci permette di valorizzare il nostro patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico con un approccio sostenibile e coinvolgente, inserendoci in una rete regionale che promuove l’autenticità della Lombardia. È anche un modo per raggiungere un pubblico giovane e famiglie, sensibile ai temi dell’ambiente, della mobilità dolce e dell’esperienza turistica lenta e consapevole”.

© Riproduzione riservata