Calano i prezzi di vendita delle case in provincia di Cremona (escluso il capoluogo). Negli ultimi 6 mesi sono infatti diminuiti dell’1,7%, attestandosi mediamente intorno ai 1.185 Euro al metro quadro: più economica, in Lombardia, risulta solo la provincia di Pavia (1.054 Euro mq).

Un dato in controtendenza rispetto a quello regionale, dove nel primo semestre del 2025 i prezzi sono cresciuti del 4,2%. I numeri sono stati elaborati dall’Osservatorio semestrale sul mercato residenziale lombardo realizzato da Immobiliare.it Insights.

Guardando invece alla città capoluogo, si registra un incremento dell’1,2%. Tuttavia Cremona, con 1.464 Euro al metro quadro, rimane una delle meno care della regione, dopo Sondrio (1.391 Euro al metro quadro).

Continua invece l’aumento dei prezzi degli affitti, che in territorio cremonese, da gennaio a giugno 2025, sono cresciuti dell’1,3%, andando a costare 8,9 Euro al metro quadro, e in città dello 0,3%, per un costo medio di 8,5 Euro/mq.

Tuttavia, anche in questo caso, il Cremonese resta tra i territori più economici della regione, dove il prezzo medio dell’affitto è di 18,7 Euro/mq.

DOMANDA E OFFERTA DI CASE

Analizzando gli altri indicatori di mercato, nei primi 6 mesi dell’anno la domanda di acquisto delle case nel nostro territorio è incrementata notevolmente, del 17,3% in città e del 16,4% nel resto del territorio, mentre è calata quella degli affitti, rispettivamente del 9,5 e del 3,2 per cento.

L’offerta, invece, ha un andamento più altalenante. Le case disponibili alla vendita risultano in calo del 2,5% nel territorio e in crescita del 3,1% nel capoluogo, mentre quelle in affitto sono aumentate rispettivamente del 23,2 e del 16,2 per cento.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata