Il Questore di Cremona ha disposto la sospensione temporanea della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio pubblico del capoluogo, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Cremona, che ieri 17 luglio hanno notificato e attuato la sospensione emessa a seguito delle verifiche eseguite e della proposta avanzata dagli stessi Carabinieri per motivi di ordine e sicurezza.

Il locale ha evidenziato delle criticità legate alla frequentazione da parte di soggetti con precedenti penali e di polizia e alla presenza ricorrente di situazioni di disordine e disturbo della quiete pubblica. In più circostanze, erano stati controllati dei soggetti pregiudicati e più volte era stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per schiamazzi notturni.

Ma il fatto più grave è avvenuto il 22 giugno quando, poco prima delle 23.00, i Carabinieri sono dovuti intervenire per una lite tra avventori, anche in stato di ubriachezza, sfociata in un’aggressione. Un uomo, pregiudicato, aveva riportato delle ferite alla testa ed era stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso. E gli altri avventori sono risultati noti alle forze dell’ordine per reati vari.

La misura adottata ha carattere preventivo, con l’obiettivo di interrompere situazioni potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica e tutelare la collettività, scoraggiando la presenza di soggetti problematici in aree sensibili della città.

I controlli nei luoghi più sensibili della città proseguiranno in modo costante, per contrastare fenomeni di degrado e criminalità diffusa.

