Tante le iniziative che hanno animato anche questo terzo Giovedì d’Estate di Confcommercio e Botteghe del Centro, a cominciare dall’evento clou della serata, il “BMX Freestyle Show” di Ale Barbero (Casco Redbull), organizzato dalla Scuola di Ciclismo Parco Po di Cremona (BMX Action Cremona & Trego Cycling). Una vera e propria celebrità in questo campo: Barbero ha all’attivo quattro titoli nazionali, partecipazioni a eventi internazionali come FISE e DEW TOUR, e una presenza scenica che ha conquistato anche il pubblico di Italia’s Got Talent.

Presso il Teatro Filo, è andata in scena l’Opera Tradizionale Cinese, all’interno del Cremona Summer festival con protagonista la prestigiosa compagnia Guangxi Zhuang Autonomous Region Multi-Ethnic Opera Ensemble, in tournée in Italia, che ha portato sul palco uno dei capolavori del repertorio cinese: Peach-Blossom Face, opera tra le più celebri del genere Gui.

Confermati gli altri luoghi tipici del ritrovo serale: street food in Largo Bocconcino con i menù proposti da Pedavena-Mexicali, El Sorbir, Pescheria Duomo, Enoteca Tramezzo1925 e Ial, e in più carne alla brace Wagyu del Ristorante Juliette.

Giochi da tavola e scacchi in Piazza Roma; burattini in Cortile Federico II; esibizione di parkour in Corso Campi, fumetto e disegnatori in via Palestro mentre in via Solferino si è ballato al ritmo di Hindy Hop.

E poi ancora sport in Piazza Stradivari, con esibizioni e promozioni di: scherma, arti marziali, atletica, corse e pole dance da parte di Minervium Academy, ASD Kokusan, Scuola d’Arme A. Marozzo, RunToMe, Atletica Arvedi e, in Corso Campi, della 3C (Compagnia Cremonese Corridori).

Sempre molto richiesta anche la salita al Museo Verticale del Torrazzo e la seconda serata del Planetario “Notte sotto le stelle”. Nel cortile interno della Società Filodrammatica l’improvvisazione teatrale dei TraAttori; mentre in Piazza Stradivari stand informativi sulle energie rinnovabili di EKO 360 e gli approfondimenti sull’ambiente di lavoro curati da ATS Valpadana. Ma si è pensato anche alla salute, in Piazza Roma, grazie al presidio dell’ASST con test gratuiti su HIV.

