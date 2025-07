“Servono più risorse per la manutenzione del fiume Po”: a chiederlo è il consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni, che tornerà a interpellare a riguardo la giunta lombarda, la prossima settimana, nell’ambito dell’assestamento di bilancio.

Presenterà, infatti, un ordine del giorno che chiede alla Regione Lombardia di destinare ogni anno 2 milioni di euro alla manutenzione ordinaria del fiume Po e dei reticoli idrici minori – come l’Oglio, il Serio, l’Adda e gli altri corsi d’acqua secondari, ma fondamentali per l’equilibrio idraulico del territorio – garantendo anche le annualità 2026 e 2027.

“Il Po è una risorsa ambientale, economica e sociale fondamentale per la nostra regione e per i territori che attraversa, ma da troppi anni la sua manutenzione è trascurata e sottofinanziata” sottolinea il consigliere Dem. “Gli eventi climatici estremi degli ultimi anni, insieme al dissesto idrogeologico crescente, dimostrano con evidenza la necessità di una maggiore programmazione e investimenti continui, in particolare per la manutenzione ordinaria”.

Il documento, che impegna la Giunta a reperire le risorse necessarie all’interno del bilancio regionale, sottolinea l’importanza del ruolo di Aipo (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) nella gestione, tutela e sicurezza idraulica del fiume e dei suoi affluenti.

“La sicurezza dei territori passa anche da una corretta manutenzione di fiumi, canali e reticoli idrici” conclude Piloni. “È il momento di superare la logica dell’intervento emergenziale e lavorare seriamente sulla prevenzione, destinando risorse adeguate e certe a chi ha il compito di tutelare il nostro territorio”.

© Riproduzione riservata