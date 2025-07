Oltre ottomila persone hanno affollato il centro storico per il terzo appuntamento dei Giovedì d’Estate. A dirlo è l’Osservatorio Urban Data di Confcommercio. Secondo la rilevazione, nella sola fascia oraria serale (19.00–24.00), il centro città ha registrato 8.263 presenze, con un picco alle ore 21 in cui oltre 2.800 persone affollavano le vie del cuore cittadino.

Numeri che confermano il successo dell’iniziativa promossa da Botteghe del Centro e Confcommercio Provincia di Cremona con il patrocinio del Comune e del Distretto Urbano del Commercio.

“Si tratta del secondo evento consecutivo sopra le 8.000 presenze, un risultato che testimonia la capacità dei Giovedì d’Estate di catalizzare l’interesse del pubblico, anche in un periodo dell’anno in cui sarebbe lecito aspettarsi un fisiologico calo” fanno sapere da Confcommercio.

Nel corso della giornata di giovedì 17 luglio, il centro città ha contato circa 15.000 persone complessive, di cui oltre la metà, ovvero 8.263 persone, ha scelto di vivere Cremona proprio nelle ore serali dedicate all’iniziativa. Un risultato che sottolinea l’impatto positivo dei Giovedì d’Estate anche in termini di animazione urbana e ricadute per il commercio locale.

“Possiamo esprimere viva soddisfazione per un risultato che conferma l’efficacia di un progetto capace di portare ogni settimana migliaia di persone a vivere il centro, sostenendo lo shopping serale e creando occasioni di socialità e cultura” afferma Eugenio Marchesi, presidente di Botteghe del centro. “La continuità nel tempo di questi numeri è la dimostrazione concreta del valore dell’iniziativa”.

Secondo l’analisi Urban Data, il pubblico rimane prevalentemente cremonese (64%) con buoni ingressi dall’hinterland provinciale e dalle province limitrofe. Il dato sulla permanenza indica che quasi tre persone su quattro restano in città da una a quattro ore, segnale di un coinvolgimento non occasionale ma pienamente vissuto.

Accanto alla forte partecipazione dei cremonesi, va sottolineato anche il dato sulle provenienze extracomunali: il 17% arriva dai comuni limitrofi della provincia (in particolare Castelverde, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti e Vescovato), mentre il 5% proviene da altre province lombarde – Brescia, Lodi, Milano – a conferma della capacità dell’iniziativa di attrarre pubblico da un bacino territoriale ampio. Interessanti anche le presenze da fuori regione.

In primis Piacenza e Parma che sommate alle presenze da province limitrofe portano il numero dei visitatori extraprovinciali a quasi 500, testimoniando un turismo di prossimità che rafforza il legame tra Cremona e i territori confinanti, generando ricadute positive non solo in termini di presenze, ma anche di vivacità economica e attrattività del centro storico. Giovedì d’estate tornerà per la serata di chiusura il 24 luglio.

