Un 36enne di nazionalità indiana residente in provincia di Cremona e una 37enne di Verbania senza fissa dimora sono stati arrestati mercoledi sera dalla Polizia di Como dopo aver tentato di uscire da un supermercato potando con sè, occultati nelle borse, vari articoli, soprattutto superalcolici per un totale di 550 euro. I due avevano destato i sospetti della guardia giurata del punto vendita in quanto dopo aver girato tra gli scaffali, si erano recati alla cassa esibendo soltanto una bottiglia di latte e una di succo di frutta.

A quel punto sono stati fermati dal vigilante che ha chiamato la Polizia. Tenuto conto dei numerosi precedenti penali di entrambi e della mancanza di documenti da parte della donna, sono stati tratti in arresto e trattenuti nella camera di sicurezza della questura di Como.

