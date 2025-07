Dopo la recente sessione di laurea triennale, il Campus di Cremona del Politecnico è pronto ad ospitare mercoledì 23 luglio un nuovo appuntamento, stavolta con le lauree magistrali: 20 giovani, che hanno affrontato con passione e impegno il loro percorso di studi, conseguiranno il titolo magistrale in Ingegneria.

Con un grande e accresciuto bagaglio di conoscenze, competenze, abilità ma soprattutto esperienze questi laureandi discuteranno davanti alla Commissione di Laurea i progetti che li hanno impegnati negli ultimi mesi sia in Italia che all’estero, in aziende private o in altre università.

Anche in questo appello di laurea, la stretta collaborazione con le aziende si conferma un elemento chiave: progetti innovativi e all’avanguardia hanno contribuito in modo decisivo non solo alla stesura delle tesi, ma anche a favorire l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro.

Esperienze all’estero, tra progetti di scambi internazionali e ricerche, hanno arricchito ulteriormente il percorso di alcuni di loro.

In particolare, un laureando iscritto ad un programma di Doppia Laurea con l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées di Parigi conseguirà al Politecnico di Milano – Polo di Cremona il primo dei due titoli accademici sostenendo la sua tesi dal titolo Optimization of electroacoustic methodologies for sound improvement in the low band frequencies in videocollegamento direttamente dalla Francia.

Cinque sono i laureandi che diventeranno Ingegneri dell’Agricoltura, pronti a mettere al servizio del sistema agroindustriale le loro conoscenze multidisciplinari, coniugando innovazione tecnologica, sostenibilità e sicurezza alimentare.

Apriranno questa importante giornata presentando i loro elaborati a partire dalle ore 9.30 e saranno celebrati con la tanto attesa cerimonia di proclamazione alle ore 12. Completeranno invece il loro percorso in Music and Acoustic Engineering 15 studenti, 8 dei quali hanno scelto il track Acoustic e 7 hanno preferito una preparazione sul track Music, maggiormente legato all’informatica musicale e all’elaborazione del suono.

Per loro, i futuri tecnici e progettisti del suono, le discussioni delle tesi inizieranno alle ore 13.30. A seguire, alle ore 16.30, è prevista la cerimonia di proclamazione, alla presenza di amici e parenti.

Gli interessati a intraprendere uno di questi stimolanti percorsi formativi, in possesso di una laurea triennale conseguita in Italia, potranno presentare domanda di ammissione fino al 27 agosto. Le immatricolazioni resteranno aperte fino al 12 settembre.

Per i migliori studenti di questi corsi, unici nel panorama italiano, sono previste borse di studio da 2.000 euro ciascuna a sostegno del merito e dell’eccellenza. Richieste dal 1° settembre al 31 ottobre 2025.

