E’ finito in carcere un sessantenne milanese condannato alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di truffa, commesso nel 2020 in provincia di Cremona. La Squadra Mobile della questura di Cremona lo ha localizzato in un piccolo centro del cremasco e e ha dato quindi esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cremona.

L’uomo, pluripregiudicato, è stato condannato come responsabile di due truffe, perpetrate ai danni di soggetti intenzionati a vendere le proprie autovetture. Dopo essersi spacciato per commerciante di auto e aver carpito la fiducia delle vittime, era entrato in possesso degli autoveicoli in vendita utilizzando assegni poi rivelatisi falsi o scoperti, causando così danni di migliaia di euro alle vittime, che non sono più riuscite a rientrare in possesseo delle loro auto.

© Riproduzione riservata