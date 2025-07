Momenti di tensione in Piazza della Pace nella notte tra giovedì e venerdì quando un uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica ha dato in escandescenza, molestando i clienti ed il personale di un locale.

Erano circa le 02.40, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile impegnata nel controllo del territorio, è stata avvicinata dal titolare dell’esercizio pubblico preoccupato per l’atteggiamento molesto e aggressivo di un avventore.

Secondo quanto riferito, l’uomo stava infastidendo altri clienti e ostacolando le operazioni di chiusura del locale.

Alla vista dei militari l’individuo, visibilmente alterato, ha inizialmente cercato di allontanarsi per poi ritornare poco dopo. Era evidentemente ubriaco e, invitato più volte a fornire le proprie generalità e a esibire un documento d’identità, ha rifiutato categoricamente, mantenendo un comportamento ostile e minaccioso.

Vista la situazione, i Carabinieri hanno proceduto ad accompagnarlo in caserma per l’identificazione. L’uomo ha rifiutato l’assistenza sanitaria e solo poco prima delle operazioni di fotosegnalamento ha esibito un passaporto valido che ha consentito di identificarlo come un 38enne, residente in provincia di Modena. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, è stato sanzionato per ubriachezza in luogo pubblico e gli è stato notificato un ordine di allontanamento dal luogo, come previsto dalle normative sulla sicurezza urbana.

© Riproduzione riservata