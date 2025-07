“È con autentico orgoglio che esprimiamo le nostre più vive congratulazioni alle imprese associate a Confcommercio Provincia di Cremona che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento di Attività Storica e di Tradizione da parte di Regione Lombardia”, dichiara il presidente Andrea Badioni. “Ben 11 delle 32 realtà premiate nel nostro territorio fanno parte della nostra associazione: un dato che non solo ci riempie di soddisfazione, ma conferma il valore e la resilienza delle imprese del terziario che rappresentiamo.”

“Dietro ogni attività storica ci sono famiglie, generazioni, sacrifici e scelte coraggiose. Sono luoghi che fanno parte della memoria collettiva delle nostre comunità e che continuano a essere punti di riferimento per la qualità dei servizi offerti e per la capacità di innovarsi nel segno della tradizione,” prosegue Badioni. “Questo riconoscimento non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per valorizzare ulteriormente un patrimonio economico e culturale che va custodito e sostenuto con convinzione”.

Le imprese riconosciute come Attività Storiche, infatti, accedono a importanti opportunità: possono utilizzare il logo ufficiale della Regione Lombardia, che certifica la loro storia e affidabilità; possono partecipare a bandi dedicati, con contributi per il restauro delle insegne, l’ammodernamento dei locali o l’innovazione tecnologica nel rispetto della tradizione. Inoltre ottengono visibilità su canali istituzionali e turistici, inserendosi in percorsi di valorizzazione del territorio e promozione commerciale.

“Confcommercio continuerà a essere al fianco di queste imprese con servizi dedicati, formazione e supporto concreto, perché la storia che hanno scritto fin qui possa continuare a essere esempio e ispirazione per le nuove generazioni di imprenditori”.

