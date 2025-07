Viale Po, Largo Moreni, via Bergamo, ma anche la centralissima Piazza Marconi: queste sono solo alcune delle tante aree di Cremona attualmente interessate da lavori e cantieri.

Disagi non da poco per automobilisti e cittadini, che si sono trovati nel giro di poche settimane alle prese con una viabilità modificata e diversi ritardi e rallentamenti sui vari percorsi stradali.

Una problematica, ad ogni modo, di cui l’amministrazione comunale e ben consapevole ma che, parafrasando quanto affermato dall’assessore alla viabilità cittadino Luca Zanacchi, sono necessari per offrire migliori servizi alla collettività.

Tra chi la considera una situazione insostenibile e chi ritiene questi interventi tutto sommato sopportabili, ecco come la pensano i cremonesi.

Il servizio di Andrea Colla

