L’attesa è finita: US Cremonese Store è pronto a ripartire. Dalle 9.30 di mercoledì 23 luglio il negozio di Via Solferino 36, nel pieno centro storico cittadino, riaprirà i battenti in un ambiente completamente rinnovato per accogliere al meglio tutti i tifosi grigiorossi che vorranno acquistare prodotti ufficiali firmati US Cremonese, incluso il nuovo Home Kit che accompagnerà gli uomini di mister Nicola nella Serie A Enilive 2025/26. Per celebrare la riapertura, nel pomeriggio di giovedì 24 luglio è prevista un’apertura straordinaria fino alle ore 22.

Tutti i sottoscrittori della campagna abbonamenti 2025-26 “Insieme è tutta un’altra musica” avranno diritto allo sconto del 10% per i loro acquisti esclusivamente presso USC Store di via Solferino 36. La promozione (non cumulabile) è attivabile presentando il tagliando segnaposto rilasciato presso le biglietterie dello stadio “Giovanni Zini” o la ricevuta di avvenuta sottoscrizione online ed è valida dalla data di riapertura fino a giovedì 31 ottobre.

Con la riapertura, il negozio tornerà ad essere animato dalle ragazze e dai ragazzi del team Thisability, che attraverso il loro entusiasmo e servizio hanno reso il progetto dello store un caso di responsabilità sociale d’impresa unico nel settore calcistico sin dalla sua nascita, nel 2021.

Ecco gli orari della settimana di US Cremonese Store:

Mercoledì 23 luglio: 9.30/13 – 15.30/19

Giovedì 24 luglio: 9.30 / 13.00 – 15.30 – 22.00

Venerdì 25 luglio: 9.30/13 – 15.30/19

Sabato 26 e domenica 27 luglio: Chiuso

