Scritta rossa USC in rilievo su tessuto grigio. Tanto basta per accendere la fantasia dei tifosi.

La nuova maglia home della Cremonese si svela nel primo dettaglio: un assaggio appetitoso, in giorni in cui i curiosi hanno gettato lo sguardo anche al nuovo allestimento dello store Usc in via Solferino, a pochi passi dal Torrazzo.

Come tessere del puzzle grigiorosso, tutti gli elementi che compongono la preseason della Cremo, campagne marketing comprese, stanno componendo il mosaico della Serie A per alimentare una passione palpabile in città e sui social.

Le centinaia di commenti ai nuovi arrivi e ai rumors, tra serio e faceto, riportano le pagine social alla curiosità con cui il tifo grigiorosso si riavvicinava al massimo campionato di calcio italiano solo tre anni fa, con più disincanto e meno timori.

La fiducia nel nuovo condottiero, Davide Nicola, una campagna acquisti mirata e con nomi già navigati per la categoria, il primo pensiero è che l’esperienza possa insegnare a raggiungere l’obiettivo: la salvezza, che per Cremona sarebbe come uno scudetto.

