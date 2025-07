Lavori in corso per tutta l’estate a Gerre de’ Caprioli, precisamente in via 25 Aprile, dove il Comune sta realizzando i marciapiedi su entrambi i lati. “Grazie a un intervento finanziato inizialmente dal PNRR, poi migrato nei fondi statali – spiega il sindaco Michel Marchi – stiamo realizzando un intervento di rigenerazione completa di questa strada centrale del paese, che necessita di un intervento di riqualifica. E’ larga 11 metri e in origine c’era su un lato la ciclabile che è già stata spostata più all’interno verso gli impianti sportivi”.

“Verranno realizzati oltre ai due marciapiedi, delle aiuole a verde per la mitigazione e un sistema di deflusso delle acque piovane con dispersione in superficie, in modo che non si andrà ad aggravare l’impianto fognario”. L’intervento ha un importo complessivo di circa 210.000 euro, di cui 180.000 finanziati dallo Stato; i lavori dureranno circa 2 mesi dall’inizio di luglio e saranno con ogni probabilità terminati entro l’inizio delle scuole.

L’intervento ha anche una finalità relativa alla sicurezza. “Questa strada – aggiunge Marchi – essendo a senso unico e molto larga, presentava un problema di velocità delle auto. Ora con le aiuole e i marciapiedi andremo a realizzare una sorta di imbuto, con un effetto di diminuzione della velocità senza bisogno di installare autovelox e relative sanzioni, attraverso un sistema che impone di necessità un rallentamento e tenendo presente che comunque già sul territorio del comune è in vigore il limite dei 40 km orari”.

A questo intervento ne seguirà successivamente un altro, il completamento del circuito ciclabile del paese con la realizzazione di circa due chilometri di pista in materiale drenante che connetterà la ciclovia Vento al centro del paese, costeggiando in parte il colatore Morbasco.

Giuliana Biagi

