Finora sono stati raccolti 30 quintali e la stima è di raggiungere i 100 totali di produzione: è incominciata a luglio la raccolta delle more nell’Azienza Agricola Rigenera della Cooperativa Nazareth a Persico Dosimo, dove l’operazione si tinge di un risvolto sociale. Gli operatori infatti sono al lavoro insieme ad alcuni detenuti della Casa Circondariale di Cremona e altre persone con fragilità, oltre a giovani impegnati nel Servizio Civile. L’attività nel moreto diventa così un momento di incontro, apprendimento e reintegrazione.

Le more di Rigenera per la stagione in corso sono destinate alla vendita tramite due imprese che commercializzano nella grande distribuzione e la filiera del fresco incomincia con un’accurata selezione nei filari. Nei 5 ettari di terreno coltivati con verdura e frutta biologica c’è un’attenzione alla sostenibilità ambientale, ma l’Azienza Agricola coltiva anche il benessere delle persone: fra i progetti attivati figura ad esempio la Casa di Umberto, davanti alla quale è installato un forno a disposizione della comunità locale, che al sabato mattina si riunisce per cuocere il pane.

Il servizio di Federica Priori

