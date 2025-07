La Valtellina è pronta ad accogliere la Cremonese. Subito dopo la prima sfida amichevole della preseason, che si svolgerà sabato 26 luglio alle ore 16, contro il Torino a Prato allo Stelvio, sede del ritiro granata, i grigiorossi si trasferiranno fino a lunedì 4 agosto a Livigno.

L’altopiano più alto d’Europa, circa 1.816 metri sul livello del mare, è la sede del ritiro estivo della Cremonese in preparazione alla serie A.

La squadra soggiornerà a Teola, all’hotel Alpen Resort Bivio che dista circa 15 minuti a piedi dal centro di Livigno. Tra i servizi che offre l’albergo, un’ampia zona massaggi da poter sfruttare per il recupero post allenamento.

Allenamenti che si terranno al Centro Sportivo di Aquagranda, Centro Olimpico certificato Coni che ospita al suo interno, tra le altre strutture, un campo da calcio in erba naturale mista e una pista di atletica a sei corsie su cui si allenano nel periodo estivo i migliori atleti del mondo.

A disposizione dei grigiorossi una palestra di 350 mq, attrezzata con macchinari di ultima generazione e due piscine, una da 25 e l’altra da 50 metri, oltre ad un’area wellness e relax.

Il Centro Sportivo di Aquagranda in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ospiterà le gare di Snowboard e Freestyle.

Kairos Sport, in collaborazione con Livigno Next, sta organizzando per mister Nicola e la squadra una serie di attivitàche permettano ai giocatori di scoprire il territorio che li ospita, continuando ad allenarsi con escursioni e camminatenella natura.

