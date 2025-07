Momenti di paura nel primo pomeriggio di domenica al centro commerciale Cremona Po, dove un uomo si è improvvisamente accasciato a terra in arresto cardiaco.

Erano circa le 13.30 quando si è verificato l’episodio. L’uomo, un 74enne milanese, stava pranzando al piano superiore del centro commerciale, quando si è sentito male.

I soccorritori del 118, intervenuti nel giro di pochi minuti, si sono resi conto subito dell’origine del malore: un pezzo di carne gli era andata di traverso, andando a ostruirgli le vie aeree.

Dopo aver effettuato la manovra di Heimlich, che viene fatta proprio per disostruire le vie aeree, i medici hanno trasportato il 74enne in ospedale in gravi condizioni e ricoverato in terapia intensiva. La sua prognosi è riservata.

Per i rilievi del caso è intervenuta anche una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri di Cremona.

LaBos

