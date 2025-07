L’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente è intervenuto sulla questione relativa alla tratta Cremona-Piacenza, ribadendo la piena disponibilità da parte di Regione Lombardia, passando la palla a Regione Emilia Romagna, chiedendo di prendere una decisione. Le tempistiche per il ripristino della tratta non sono ancora note, la sensazione è che si potrebbe muovere qualcosa non prima della prossima estate.

“Va chiesto a Regione Emilia Romagna” ha sottolineato. “Io mi sono sempre dimostrato aperto, disponibile al confronto, ma c’è stata una netta chiusura da parte dell’Emilia-Romagna l’anno scorso. Quest’anno c’è una volontà diversa – ha concluso l’assessore regionale – sembra anche col cambio di giunta dell’amministrazione regionale dell’Emilia-Romagna. Ribadisco la mia disponibilità, non posso dare delle date però da parte della Lombardia c’è la piena apertura come c’è stata sin dall’inizio”.

Tempo di primi bilanci anche sul treno diretto Crema Milano, aggiunto da Trenord, in collaborazione con Regione Lombardia ed Rfi per aumentare la comodità dei pendolari cremaschi che ogni giorno raggiungono il capoluogo lombardo.

“Una richiesta positiva” ha sottolineato Lucente, che ha espresso soddisfazione per queste prime quattro settimane di servizio: “La richiesta che era stata fatta è positiva. Guardiamo attentamente con tutti i consiglieri anche del Territorio, quelle che possono essere le esigenze e devo dire che la risposta è stata utile. Questo ci porterà magari anche dopo l’estate a fare una riflessione, un monitoraggio, abbiamo detto che dopo sei mesi faremo delle valutazioni più attente e vedremo quello che si può fare, se incrementare e tenere la situazione così com’è, però dal territorio ci arrivano degli input positivi”.

Lucente ha poi sottolineato l’importanza del dialogo tra le istituzioni del Territorio, per migliorare ulteriormente i servizi. Nel 2025, infatti, non solo sono stati aggiunti collegamenti dal Cremasco al Milanese, ma è migliorata anche la puntualità dei mezzi; le sfide invece nei prossimi mesi riguarderanno i cantieri ferroviari da terminare entro il 2026, finanziati tramite PNRR.

“ Quest’anno è stato un anno positivo – ha proseguito Lucente – sia in termini di incremento per la linea Crema-Milano ma anche per quanto riguarda la puntualità, abbiamo avuto un incremento di 6 punti percentuali quindi chiudo quest’anno in maniera positiva. Sono i primi sei mesi dell’anno, avremo qualche difficoltà alla ripresa per la conclusione dei lavori del PNRR su alcuni tratti, che ci costringerà ad avere anche una ripresa un po’ lenta perché come si sa quando viene poi ripresa la rete non si può avere la velocità che si ha normalmente, ma nel giro di un mesetto torneremo a quella normalità che ci porterà più che altro ad avere dei benefici”.

Riccardo Lionetto

