La Cremonese ha presentato la maglia Home che accompagnerà i grigiorossi nella Serie A 2025/26, realizzata per il settimo anno consecutivo dallo sponsor tecnico Acerbis. Il video di presentazione è prodotto dall’agenzia SocialIdea.

In piena sintonia con la campagna abbonamenti “Insieme è tutta un’altra musica” e gli elementi di comunicazione che guideranno la Cremonese nel corso della stagione, anche il kit gara Home omaggia in maniera diretta Cremona come capitale del violino e della musica a livello internazionale: all’interno delle righe verticali rosse trova spazio un avvolgente pattern in cui le note e il pentagramma sono protagonisti.

Il Museo del Violino è la location d’eccezione i cui ambienti hanno fatto da palcoscenico agli shooting di tutti i kit gara ufficiali della stagione 2025/26. Nel caso della maglia Home a prendere la scena è il palco dell’Auditorium Giovanni Arvedi: un’eccellenza ingegneristica dall’architettura sinuosa e suggestiva in cui il posizionamento degli strumenti, interamente avvolti dal pubblico, permette di creare una forte empatia tra gli spettatori e i musicisti di livello internazionale che ogni anno ne animano la rassegna musicale. A vestire la maglia grigiorossa è Franco Vazquez, giocatore in grado di dare vita a vere e proprie sinfonie sul campo grazie alla propria tecnica sopraffina.

Le iconiche righe verticali nei colori societari vengono rivisitate attraverso l’uso di un elegante grigio bicolore, creando un effetto dinamico e moderno. Il colletto bicolor, che sostituisce il classico girocollo, rappresenta un’evoluzione stilistica che dona ulteriore carattere alla maglia mentre i dettagli a contrasto tra rosso e grigio ridisegnano il look iconico della Cremo pur rispettando la tradizione. Dettagli come il fondo manica con inserto in costina a doppia colorazione, le mesh laterali per favorire la traspirabilità, il taglio posteriore allungato e l’impiego di tessuti realizzati con materiale riciclato completano una maglia pensata per offrire massima performance in campo. Il retro collo è impreziosito dalla personalizzazione USC in stampa 3D, stessa tecnica utilizzata per l’applicazione dello stemma sul fronte.

Tutti i tifosi grigiorossi potranno acquistare il Kit Home 2025/26 a partire da mercoledì 23 luglio, giorno di riapertura del negozio ufficiale USC Store di Via Solferino 36 (QUI tutti i dettagli). Allo stesso tempo il prodotto sarà disponibile sullo store online grigiorosso, raggiungibile da questo link.

