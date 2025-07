Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la Festa dell’Assunta – Madonna del Po, in programma a Ferragosto, e che coinvolge la città di Cremona e la zona rivierasca, con al centro naturalmente Brancere dove questa consuetudine è iniziata quasi 50 anni fa sulla spinta dell’allora parroco don Aldo Grechi.

A illustrare il programma è il sito della Diocesi. Anche quest’anno la festa prenderà avvio la vigilia dell’Assunta: giovedì 14 agosto alle 20.30 su Lungo Po Europa, davanti alle società canottieri, vi sarà la preghiera del Rosario aux flambeaux partendo dalla dalla società canottieri Flora e giungendo sino a Largo Marinai d’Italia.

La statua della Madonna di Brencere sarà quindi trasferita in Cattedrale dove venerdì 15 agosto, nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, le celebrazioni raggiungeranno il proprio culmine nella Messa delle ore 11 presieduta dal parroco dell’unità pastorale S. Omobono (che insieme alle Cattedrale comprende le parrocchie di S. Imerio e S. Pietro al Po), don Antonio Bandirali, che con il mese di settembre assumerà l’incarico di vicario episcopale per la Pastorale. Al termine della celebrazione (proposta in diretta tv su CR1 e i canali web e social della Diocesi) la statua sarà accompagnato sulla pizza, dove avverrà il saluto a Maria e la benedizione.

L’immagine di Maria lascerà quindi il Duomo per raggiungere la canottieri Flora. Da qui nel pomeriggio, alle 15, inizierà infatti la tradizionale la processione fluviale che con natanti e imbarcazioni a remi accompagnerà la statua della Vergine verso il lido Sales di Brancere. Durante il tragitto avrà luogo come sempre la benedizione delle società canottieri e motonautiche che si affacciano sul Grande Fiume e, una volta giunti a Brancere, vi sarà il ricordo e la preghiera per quanti sono morti nel fiume e a causa delle alluvioni.

Dopo lo sbarco, la statua della Madonna di Brancere sarà portata in processione verso la località Isola Provaglio dove alle 16.30 il vescovo Antonio Napolioni, affiancato dal parroco di Stagno Lombardo e Brancere, don Pierluigi Vei, e altri sacerdoti, presiederà l’Eucaristia (trasmessa in diretta tv su CR1).

La Festa dell’Assunta è promossa dalla Zona pastorale 3 e le Parrocchie di Stagno Lombardo e Brancere con il patrocinio di Provincia di Cremona e Comuni di Cremona e Stagno Lombardo, in collaborazione con la Protezione Civile e le Società canottieri.

