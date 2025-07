Utilizzo dei fondi del risarcimento Tamoil: con l’approvazione delle variazioni al Piano triennale delle opere pubbliche, da parte del Consiglio comunale, viene ufficializzato quanto deciso al termine delle consultazioni in Ufficio di Presidenza.

I 2,4 milioni di euro a disposizione del Comune di Cremona per interventi di natura ambientale verranno utilizzati per la maggior parte l’anno prossimo, ma già in questo 2025 si potranno vedere i primi risultati.

Alla voce “riqualificazione arborea viali” (ancora da decidere quali, nel dettaglio), quest’anno saranno impiegati 60mila euro e il prossimo 870mila. Per la riqualificazione anbientale di Piazza Roma e piazza Castello, quest’anno sono stati stanziati 50mila euro mentre i restanti 1 milion e 420mila euro saranno l’anno prossimo.

